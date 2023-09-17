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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

إعصار لي ينطلق بسرعة
إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو في الساعة

إعصار لي .. وصل الإعصار لي إلى إقليم نوفاسكوشيا في كندا، محملًا برياح قوية، وأسفر عن غرق الشوارع وتسجيل حالة وفاة وسقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف على طول الساحل الشمالي المطل على المحيط الأطلسي، ليتصدر كلمات البحث عبارة "إعصار كندا".

إعصار لي

يتحرك الإعصار لي شمالاً بعد وصوله إلى البر في لونج يلاند، وهي جزيرة صغيرة جنوب غربي هاليفاكس.

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