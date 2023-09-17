بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

إعصار لي .. وصل الإعصار لي إلى إقليم نوفاسكوشيا في كندا، محملًا برياح قوية، وأسفر عن غرق الشوارع وتسجيل حالة وفاة وسقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف على طول الساحل الشمالي المطل على المحيط الأطلسي، ليتصدر كلمات البحث عبارة "إعصار كندا".

إعصار لي

يتحرك الإعصار لي شمالاً بعد وصوله إلى البر في لونج يلاند، وهي جزيرة صغيرة جنوب غربي هاليفاكس.

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