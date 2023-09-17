ليبيا..سكان درنة يرفضون ترك منازلهم عقب عاصفة دانيال

عرضت فضائية العربية تقريرا مصورا عن عودة بعض الأهالي إلى منازلهم في درنة، وذلك بعد تعرضها لعاصفة دانيال.



وعادت بعض العائلات إلى منازلهم مرة أخرى، وكانت المنازل مدمرة نتيجة الفيضانات.



وقالت إحدى السيدات:" شعور لا يوصف وشوفت الموت بعيني..شوفت عائلتي تحارب الموت أمامي".

وقد سجلت كاميرا مراقبة مثبتة في الحي ما جرى فعلاً، وكيف استغرق الأمر ثواني معدودات فقط لتحول شارع آمن في درنة إلى ما يشبه نهر جار ملأته المياه من كل حدب وصوب.

كما أفاد مراقبون بأن الأمطار التي هطلت بفعل الإعصار على ليبيا كانت تقدّر بأنها لعام كامل دون توقف.