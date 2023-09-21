تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

ساعات وينتهي فصل الصيف رسميا وفقا للحسابات الفلكية، إذ أكدت الأرصاد دخول فصل الخريف بداية من يوم 23 سبتمبر الجاري، وهو الفصل الذي له سمات حادة، وتقلبات جوية سريعة.

ويكون آخر أيام فصل الصيف يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر، ليكون أول يوم في خريف 2023 موافق يوم السبت المقبل 23 سبتمبر، وهو فصل انتقالي من فصل الصيف الحار الرطب إلى فصل الشتاء البارد الممطر.

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منخفض السودان الموسمي

وبحسب بيان صادر عن هيئة الأرصاد، يكون فصل الخريف مثل أى فصل تحدث فيه ظواهر جوية مصاحبة له حيث تتخلله موجات حارة ، وآخرى ماطرة وخاصة على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون مسببه للسيول هناك، وذلك بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي.

سيول

تيارات الحمل المتولدة بالتسخين

ويشهد فصل الخريف وجود منخفض السودان الذي ينشط خلال فصل الخريف والشتاء والربيع، نتيجة لصعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالي لسطح الأرض مما يؤدى الى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة وخاصة شرق وجنوب السودان والحبشة وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد

14 درجة

وأعلنت الأرصاد مفاجأة ، إذ تنخفض درجة الحرارة بقيمة 14 درجة، خلال ساعات، على أسوان إذ تسجل العظمى 39 درجة، وخلال ساعات تنخفض في الليل إلى 25 درجة فقط، فيما يكون هذا الفارق نحو 8 درجات على القاهرة الكبرى.

الأرصاد

ظاهرة جوية

من المتوقع شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

شبورة مائية

وكشفت الأرصاد في بيانها اليومي عن حالة الطقس، عن حالة البحر المتوسط إذ تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم :

العظمى الصغرى

القاهرة 32 24

العاصمة الإدارية 32 24

6 أكتوبر 33 23

بنهــــا 32 24

دمنهور 31 24

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 31 23

المنصورة 32 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 24

دمياط 31 25

بورسعيد 30 25

الإسماعيلية 33 22

السويس 33 23

العريش 31 24

رفح 30 25

رأس سدر 33 24

نخل 32 18

كاترين 30 15

الطور 33 25

طابا 33 25

شرم الشيخ 36 26

الإسكندرية 29 23

العلمين الجديدة 28 22

مطروح 29 22

السلوم 29 20

سيوة 32 19

رأس غارب 35 25

الغردقة 35 26

سفاجا 36 26

مرسى علم 36 27

شلاتين 36 26

حلايب 32 27

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 32 29

الفيوم 33 24

بني سويف 33 23

المنيا 34 22

أسيوط 35 22

سوهاج 36 23

قنا 38 24

الأقصر 37 24

أسوان 39 25

الوادي الجديد 37 25

أبوسمبل 37 26