تصل 46 درجة.. الأرصاد السعودية تحذر من حرارة الطقس في هذه المناطق

نشر المركز الوطني للأرصاد السعودية، تقريرا مفصلا عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ46 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ15 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"إكس" المعروف بـ “تويتر ” سابقاً ، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرمة 46 درجة مئوية، المدينة المنورة والأحساء 43، الدمام وينبع والعلا وحفر الباطن 42 درجة مئوية.

وأضاف المركز، في تقريره، أن درجات الحرارة تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الرياض وشروره 41 درجة مئوية، جدة وجازان ونجران 38، أبها 29، الباحة 28، السودة 27 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة 15، أبها 17، الباحة 18، عرعر 22 ، الرياض وينبع والعلا والأحساء وحفر الباطن 27، المدينة المنورة وجدة 30، مكة المكرمة 33 درجة مئوية.