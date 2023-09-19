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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مفاجأة عاجلة من الأرصاد.. تحرك جديد في أسعار الذهب.. والأمم المتحدة تحذر من كارثة بليبيا| أخبار التوك شو

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي.


مفاجأة سارة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم بعد الانخفاضات
قدم برنامج “صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد ، تقريراً عن  أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر، ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

3 ظواهر جوية|مفاجأة عاجلة من الأرصاد حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

الزراعة: الإعلان عن سعر بنجر السكر بحوالي 1500 جنيه للطن
قال الدكتور علي عبد المحسن، رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بالقطاع الزراعي، وبالتالي هناك العديد من الأليات التي يتم استخدامها من أجل تحفيز المزارعين للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية التي ترعاها الدولة.

تخفيضات تصل لـ 25%| مفاجأة بشأن اللحوم والسلع.. وهذه عقوبة التلاعب بالأسعار
مفاجأة بأسعار اللحوم والسلع.. دائمًا ما تشغل أسعار السلع بال كل مواطن خاصة مع اقتراب دخول المدارس، وحلول مناسبة المولد النبوي الشريف، ونستعرض لكم من خلال التقرير التالي أخر تطورات الأسعار فيما يخص مستلزمات المدارس والسلع الأساسية واللحوم، بجانب عرض جهود وزارة التموين لمجابهة جشع التجار وغلاء الأسعار.

 

خلال عامين|أستاذ اقتصاد زراعي: متوقع وصول الاكتفاء الذاتي من القمح لـ 65%
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الزراعة في ظل الأزمات العالمية من خلال التوسعات الكبرى في المشروعات القومية، حيث تم إضافة مساحات ضخمة لزراعة القمح تصل لـ 90 ألف فدان في مشروع الدلتا، و200 ألف فدان في مشروع توشكى الخير وغيرها من التوسعات الأخرى.
 
طبيب يُحذر من خطورة تناول الإسبرين مع الإنفلونزا.. اعرف السبب
قدم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة روشتة وقائية بها عددًا من النصائح المهمة لتفادي الإصابة بالفيروسات والإنفلونزا وذلك تزامنًا مع دخول فصل الخريف وبداية نسمات البرد.

الأمم المتحدة تحذر من تفشي الأمراض شرقي ليبيا
حذّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من تفشي الأمراض شمال شرقي البلاد وحدوث «أزمة مدمرة ثانية»، حيث أودت الفيضانات بحياة أكثر من 11 ألف شخص.
 

مدير مركز عمرات الطائرات الهليكوبتر: نجري صيانة كاملة للمروحيات بنسبة 80٪
 أكد المهندس أحمد صابر مدير مركز عمرات الطائرات الهليكوبتر الشرقية بمصنع حلوان للصناعات المتطورة، أن مركز عمرات الطائرات مجهز بـ أحدث التجهيزات الموجودة في عالم الطيران، وأنه تم تنفيذ المركز منذ عامين.

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