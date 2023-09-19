خلال عامين|أستاذ اقتصاد زراعي: متوقع وصول الاكتفاء الذاتي من القمح لـ 65%

الاكتفاء الذاتي من القمح.. أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الزراعة في ظل الأزمات العالمية من خلال التوسعات الكبرى في المشروعات القومية، حيث تم إضافة مساحات ضخمة لزراعة القمح تصل لـ 90 ألف فدان في مشروع الدلتا، و200 ألف فدان في مشروع توشكى الخير وغيرها من التوسعات الأخرى.



زراعة 10 مليون فدان



وأضاف “كمال” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن هذا العام مستهدف زراعة 10 مليون فدان من خلال التوسعات الضخمة التي حدثت من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، موضحًا أن كل هذه الجهود تعمل في اتجاه زيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والأمن الغذائي للمواطنين.



وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن مصر بالفعل حققت الاكتفاء الذاتي في مجموعات سلعية كبيرة مثل الخضر والفاكهة والمحاصيل السكرية، حيث وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر لـ 91% ، بجانب أيضًا الوصول لنسبة مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في البيض والدواجن والحبوب، لافتًا إلى أنه نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح يمكن أن ترتفع لـ 65% خلال عامين والذرة الشامية لـ 70% من خلال جهود المراكز البحثية في استنباط أصناف جديدة.