عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال عامين|أستاذ اقتصاد زراعي: متوقع وصول الاكتفاء الذاتي من القمح لـ 65%

القمح
القمح

الاكتفاء الذاتي من القمح.. أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الزراعة في ظل الأزمات العالمية من خلال التوسعات الكبرى في المشروعات القومية، حيث تم إضافة مساحات ضخمة لزراعة القمح تصل لـ 90 ألف فدان في مشروع الدلتا، و200 ألف فدان في مشروع توشكى الخير وغيرها من التوسعات الأخرى.
 

txt

تخفيضات تصل لـ 25%| مفاجأة بشأن اللحوم والسلع.. وهذه عقوبة التلاعب بالأسعار

txt

حرائق الغابات تتجدد في أستراليا وتحوّل مساحات شاسعة إلى بؤر متفحمة|شاهد

 زراعة 10 مليون فدان
 

وأضاف “كمال” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن هذا العام مستهدف زراعة 10 مليون فدان من خلال التوسعات الضخمة التي حدثت من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، موضحًا أن كل هذه الجهود تعمل في اتجاه زيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والأمن الغذائي للمواطنين.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن مصر بالفعل حققت الاكتفاء الذاتي في مجموعات سلعية كبيرة مثل الخضر والفاكهة والمحاصيل السكرية، حيث وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر لـ 91% ، بجانب أيضًا الوصول لنسبة مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في البيض والدواجن والحبوب، لافتًا إلى أنه نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح يمكن أن ترتفع لـ 65% خلال عامين والذرة الشامية لـ 70% من خلال جهود المراكز البحثية في استنباط أصناف جديدة.

القمح الاقتصاد الزراعي لمشروعات الزراعية القومية الاكتفاء الذاتي توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. وما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

14 درجة دفعة واحدة|الصيف يستعد للرحيل رسميًا خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

3 أيام إجازة احتفالا بالمولد النبوي الشريف.. وهذه العطلات المتبقية لنهاية العام

ضحية لعبة بابجي: طلب يشوف جسمي وعايزني في بيته ومعاه فيديوهاتي

مش هنسى موقفه.. أول رد من إمام عاشور على شائعة خناقته مع الشناوي

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر ؟

ترشيحاتنا

لحيازتهم حيوانات محظور تصديرها ونقد أجنبي.. مطار القاهرة يوقف 4 أشخاص| صور

بماء مغلي.. قرار عاجل من المحكمة للمتهم بإنهاء حياة زوجته بالنزهة

الكشف عن موعد زيارة الرئيس الروسي إلى الصين

9 غيابات بارزة عن الأهلي أمام المصري البورسعيدي في الدوري

نصب واحتيال.. قرار عاجل ضد أرملة رجل الأعمال ياسين عجلان وابنته

6 مباريات.. كهربا يبدأ تنفيذ عقوبة الإيقاف مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كسر قدمها.. أحدث ظهور لـ دنيا عبد العزيز بعزاء شقيق محمد فؤاد

دخله من الشباك.. رجل يفاجئ بثعبان يغرس أنيابه في ذراعه ببريطانيا| صور

بعد إعلان المكسيك.. فيديو يثير جدلا لكائن فضائي غريب| شاهد

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر ؟

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشللية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

اﻟﻤﺰﻳﺪ