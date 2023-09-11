بلومبرج: مصر تستهدف زيادة مساحات زراعة القمح بنسبة 25%

نقلت شبكة "اقتصاد الشرق" التابعة لوكالة "بلومبرج" الأمريكية عن مسؤول حكومي، قوله إن مصر تستهدف زيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح25% في الموسم الجديد، لتصل إلى 4 ملايين فدان مقابل 3.2 مليون فدان في الموسم الذي انتهى حصاده منتصف يوليو الماضي.

وقالت "الشرق" إنها حصلت على بيانات تفيد بأن الكميات المورّدة من المزارعين إلى وزارة التموين الموسم الماضي تراجعت بنحو 10% خلال الموسم الماضي إلى 3.4 مليون طن مقابل 3.8 مليون طن في موسم 2022، وأن مساحة الأرض المزروعة بالقمح تراجعت إلى 3.2 مليون فدان من نحو 3.65 مليون فدان قبل عام.

وكشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أنه سيتم السماح لشركة سولاريس لتجارة المحاصيل بخيار توريد الحبوب والقمح من أي منشأ إلى مصر في صفقة القمح الخاصة المقبلة.

جاءت تصريحات المصليحي في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" أمس، لافتًا إلى أنه مصر ستسمح بتوريد صفقة القمح الأخيرة من أي مصدر.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "هندوسيان تايمز" الهندية، أن مصر والهند تعتزمان إجراء مباحثات هامة بشأن صفقة للقمح والأسمدة، حيث تورد القاهرة الأسمدة إلى نيودلهي مقابل أن تحصل الأولى على حاجتها من القمح من الثانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: "بدأت المناقشات حول صفقة القمح مقابل الأسمدة عندما أثار الرئيس عبد الفتاح السيسي حاجة بلاده إلى الحبوب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي"، مشيرةً إلى مودي قدم بدوره إلى الرئيس السيسي طلبات الهند من الأسمدة.

وأضافت المصادر: "تجري الآن مناقشة الصفقة لأنها ستضمن الأمن الغذائي لكلا البلدين".

والشهر الماضي، قال وزير التموين على المصيلحي، إنه من المتوقع أن تبدأ مصر في يناير 2024 جني ثمار الاتفاق المبرم مع شركة الظاهرة الإماراتية لشراء قمح مستورد منها بقيمة 500 مليون دولار، لافتًا إلى أن عملية الشراء ستجري عبر المناقصات التنافسية المعتادة للهيئة العامة للسلع التموينية.