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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسمدة مقابل الحبوب.. وزير التموين يعلن مفاجأة بشأن صفقة القمح المقبلة لمصر

وزير التموين
وزير التموين

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أنه سيتم السماح لشركة سولاريس لتجارة المحاصيل بخيار توريد الحبوب والقمح من أي منشأ إلى مصر في صفقة القمح الخاصة المقبلة.

وجاءت تصريحات المصليحي في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" أمس، لافتًا إلى أنه مصر ستسمح بتوريد صفقة القمح الأخيرة من أي مصدر.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "هندوسيان تايمز" الهندية، أن مصر والهند تعتزمان إجراء مباحثات هامة بشأن صفقة للقمح والأسمدة، حيث تورد القاهرة الأسمدة إلى نيودلهي مقابل أن تحصل الأولى على حاجتها من القمح من الثانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: "بدأت المناقشات حول صفقة القمح مقابل الأسمدة عندما أثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاجة بلاده إلى الحبوب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي"، مشيرةً إلى مودي قدم بدوره إلى الرئيس السيسي طلبات الهند من الأسمدة.

وأضافت المصادر: "تجري الآن مناقشة الصفقة لأنها ستضمن الأمن الغذائي لكلا البلدين".

والشهر الماضي، قال وزير التموين على المصيلحي، إنه من المتوقع أن تبدأ مصر في يناير 2024 جني ثمار الاتفاق المبرم مع شركة الظاهرة الإماراتية لشراء قمح مستورد منها بقيمة 500 مليون دولار، لافتًا إلى أن عملية الشراء ستجري عبر المناقصات التنافسية المعتادة للهيئة العامة للسلع التموينية.

وستشتري مصر بموجب الاتفاق، قمح طحين، كل عام، تصل قيمته إلى 100 مليون دولار، لمدة 5 سنوات.

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