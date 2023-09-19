حرائق الغابات تتجدد في أستراليا وتحوّل مساحات شاسعة إلى بؤر متفحمة|شاهد

بعد أن نجح عناصر الإطفاء في السيطرة على حرائق الغابات بالقرب من بلدة بيرواه في ولاية كوينزلاند الأسترالية، اندلعت النيران مجدداً أمس الإثنين، وحوّلت مساحات شاسعة من الأراضي إلى بؤر متفحمة.



وأظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام المحلية ألسنة اللهب تمتد نحو المنازل وتقترب من حديقة غلاس هاوس ماونتينز الوطنية، لذلك انضمّت مروحيتان إلى عناصر الإطفاء، حسب تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وتتفاقم الحرائق بشكل متزايد في أستراليا بسبب الجفاف الناجم عن الاحتباس الحراري، كما تتخوف السلطات من تطور ظاهرة العواصف الرعدية التي كثيراً ما تتسبب في صواعق منخفضة قد تنتج عنها حرائق جديدة.

