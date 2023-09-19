طبيب يُحذر من خطورة تناول الإسبرين مع الإنفلونزا.. اعرف السبب

قدم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة روشتة وقائية بها عددًا من النصائح المهمة لتفادي الإصابة بالفيروسات والإنفلونزا وذلك تزامنًا مع دخول فصل الخريف وبداية نسمات البرد.



وقال “بدران” خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، إن الفيروسات تسلل للجسم عن طريق الأنف والفم والعين عن طريق الأيادي؛ لذلك يجب غسل اليدين باستمرار وتطهير الأسطح قبل استخدامها، لافتًا إلى أن الأطفال والكبار السن فوق الـ 65 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والمدخنين ومن يعانون من السمنة وسوء التغذية هم الأكثر تعرضًا لخطورة الإصابة بالفيروسات نظرًا لقلة مناعتهم.



وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن تطعيم الإنفلونزا ثبت أنه يقلل من الحاجة لدخول المستشفى ومضعافات الإنفلونزا ومفيد للحوامل والأطفال بعد الولادة وأصحاب الربو والسمنة، لافتًا إلى أن هذه الفئات الأكثر عرضة لدخول المستشفى مع الإصابة بالإنفلونزا.



خطورة تناول الأسبرين



وحذر من تناول الإسبرين عن الإصابة بالفيروسات خاصة الإنفلونزا يمكن أن يسبب مشكلات خطيرة في المخ والكبد، مشددًا على عدم أخذ مضادات حيوية مع الإصابة بالفيروسات لأنها غير معنية تمامًا بالعلاج منها.