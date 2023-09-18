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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى من الأرصاد.. أخر تحركات الذهب والدولار | موجز التوك شو

أخبار تهمك
أخبار تهمك

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة منها: الذهب والدولار، والأرصاد، التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها.

 

هبوط في أسعار الذهب اليوم 18_9_2023.. ومفاجأة في عيار 21

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سجل سعر الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2501 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2188 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1875 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17504 جنيها.

 

 

إستقرار الدولار وثباته.. تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 18_9_2023

 

استعرضت الإعلامية داليا أيمن  تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين 18 سبتمبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"،  غبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.
 

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين:

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 32.99 جنيه للبيع، و 32.84 جنيه للشراء


سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.36 جنيه للبيع، و38.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.22  جنيه للبيع، و99.77 جنيه للشراء .

 

الأرصاد تبشر المواطنين بحالة الطقس

 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرار تام بالأحوال الجوية فى معظم المحافظات، مشيرة إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، والأجواء لا يوجد بها ارتفاعات فى درجات الحرارة.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن درجات الحرارة تتأثر بمصادر كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، موضحة أنه خلال فترات النهار والظهيرة نشعر أحيانا بوجود نسب الرطوبة، وبالتالي توجد أجواء حارة على المناطق الشمالية، حتي القاهرة الكبري، وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية فى تلك الفترة.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تحسن كبير فى درجات الحرارة خلال فترات الليل، خاصة فى ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، لافتة إلى أن الاجواء تسجل 23 و24 درجة خلال فترة الليل، وبالتالي الأجواء معتدلة تماما، نتيجة لوجود نشاط للرياح غير مثير للرمال والأتربة.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين:
العظمى الصغرى

القاهرة 34 - 23
الإسكندرية 31 - 24
الإسماعيلية 35 - 22
الغردقة 38 -27
أسوان 40 - 26
سوهاج 36 - 24
المنيا 34 -21

 

الذهب الأرصاد الدولار سعر الذهب اليوم عيار 21 الجنيه الذهب أسعار الدولار

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