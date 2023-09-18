رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

تعتبر أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر، أهم ما يبحث عنه الملايين عبر محرك جوجل، خاصة سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، مع بدء تفعيل قرار الحكومة الخاص بتحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار السبت الماضي، وقرب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر يوم 21 سبتمبر الجاري لتحديد سعر الفائدة، بحسب ما أعلنه البنك على موقعه الرسمي.

الدولار

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وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة في اجتماعهـا الخميس 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

سعر الدولار في السوق السوداء

أما عن سعر الدولار في السوق السوداء ، في تعاملات السوق الموازية تراجعا بإجمالي وصل إلى 4 جنيهات، ليبدأ اليوم من 38.5 جنيه بعد نحو 42 و 43 جنيه، على خلفية قرار حكومي خاص بسداد رسوم الإقامة للأجانب بالدولار، وإعلان انضمام مصر لتكتل بريكس، الذي يضم مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية، ومنها الهند والصين وروسيا.

الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

كما يبحث الكثير يوميا عن عن سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين، إذ أعلنت البنوك سعره على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 6 أشهر منذ 10 مارس الماضي، وهو الثبات الذي لم يحدث من سنوات.

سعر الدولار البنك المركزي

وشهد سعر الدولار تراجعا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

1 دولار = 30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع

سعر الدولار في البنك المركزي بعد التراجع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي:

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار

تراجع سعر الدولار عالميا؛ بشكل طفيف بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية عالمية.

وسجل المؤشر 105.30 نقطة بحلول الساعة 01:16 بتوقيت جرينتش، فيما سجل بعد 105.41 أمس الأول و 105.33 أمس، و99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.

أعلى سعر للدولار اليوم في مصر

وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.