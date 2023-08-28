عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لأول مرة|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

يبحث الآلاف يوميا عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الآن في البنوك المختلفة، خاصة بعد إعلان انضمام مصر رسميا إلى مجموعة البريكس، مع 6 دول أخرى ، بما يساعد على تخفيف الضغط على الدولار إذ تمت التبادلات التجارية مع دول المجموعة بالعملات المحلية.

موضوعات مرتبطة 

تخفيف الطلب على الدولار.. رئيس جهاز التمثيل التجاري يعدد مزايا انضمام مصر لبريكس

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

سعر صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

القضاء على الدولار.. ما مصير الأخضر بعد انضمام مصر لـ بريكس؟

ارتفاع جنوني لـ الدولار عالميا.. الأخضر ينطلق إلى قمة شهرين لهذا السبب

النفط في طريقه لثاني أسبوع من الخسائر مع ارتفاع الدولار

الدولار 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وعن أسعار العملة الأمريكية اليوم، فيبحث الكثير عن سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي، خاصة المستوردون والمستثمرون، وغيرهم، إذ أعلنت البنوك سعره على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من نصف سنة لأول مرة منذ وقت بعيد.

العملات المحلية

وكان الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أكد أن انضمام مصر لمجموعة دول بريكس له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد، الذي يسعى إلى هدفه الرئيسي وهو الاعتماد على العملات المحلية بديلا عن الدولار في التجارة.

الدولار 

وأضاف يحيي الواثق بالله، في تصريحات تليفزيونية، حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تحالف بريكس 28 مليار دولار، وانضمام مصر لتحالف بريكس سيساعد على تقليل الاعتماد على الدولار.

تقليل الاعتماد على الدولار بنسبة 40% 

وكشف الواثق بالله أنه إذ نجح البنك المركزي في وضع خطة مناسبة للتعامل بالعملات المحلية، فمن الممكن أن نقلل الاعتماد على الدولار بنسبة 40%.

سعر الدولار في البنك المركزي

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

  • 1 دولار =  30.83 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي 

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار 

وعالميا سجل سعر الدولار عالميا بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الأمريكية  أمام 6 عملات رئيسية تراجعا طفيفا، ليسجل 104.08 نقطة بحلول الساعة 04:02 بتوقيت جرينتش، بعد بعد 104.19 نقطة أمس و99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الآن الدولار سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي سعر الدولار بالبنك المركزى أعلى سعر للدولار اليوم سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي سعر الدولار اليوم بنك مصر مؤشر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

رايح على 1900 جنيه الآن|أسعار الذهب تهتز بعد قفزة ملحوظة.. وعيار21 مفاجأة

مفاجأة سارة لـ11 مليون مواطن دفعة واحدة خلال أيام قليلة| ماذا يحدث؟

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

القصة انتهت.. تعليق مثير من كلوب عن إمكانية رحيل صلاح لاتحاد جدة

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

موضوعات متعلقة

عملة جديدة.. الكشف لأول مرة عن مذكرة روسية حول التخلي عن الدولار

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

سعر الدولار في البنوك اليوم 27-8-2023

عبد المنعم السعيد: من فوائد الانضمام لبريكس تقليص تأثير الدولار

تراجع رسميًا الآن بالبنك المركزي|سعر الدولار مفاجأة بعد اقتراب الاحتياطي لمستويات قياسية

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

اشتروا ذهب الآن | مفاجأة في سعر عيار 21 وتفاصيل سعر الدولار

ترشيحاتنا

اليابان: نتلقى اتصالات مزعجة من الصين تتعلق بتصريف مياه فوكوشيما

سقوط ضحايا وخروج مطار حلب عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي على سوريا

طريقة شحن عداد الكهرباء من الموبايل.. تعرف عليها

الاحتلال الإسرائيلي يجمد زيادة تصاريح عمال غزة حتى إشعار آخر

طلاب الثانوية العامة يصلون لجان الدور الثاني لأداء الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. نرمين الفقي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

الأسعار تتراجع| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية بالأسواق.. ومفاجأة الذهب واللحوم

للإفطار.. طريقة عمل العجة المصرية

بفستان ملفت.. آية سماحة تثير الجدل برفقة زوجها

فيديو

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ