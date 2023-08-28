لأول مرة|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس

يبحث الآلاف يوميا عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الآن في البنوك المختلفة، خاصة بعد إعلان انضمام مصر رسميا إلى مجموعة البريكس، مع 6 دول أخرى ، بما يساعد على تخفيف الضغط على الدولار إذ تمت التبادلات التجارية مع دول المجموعة بالعملات المحلية.

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الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وعن أسعار العملة الأمريكية اليوم، فيبحث الكثير عن سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي، خاصة المستوردون والمستثمرون، وغيرهم، إذ أعلنت البنوك سعره على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من نصف سنة لأول مرة منذ وقت بعيد.

العملات المحلية

وكان الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أكد أن انضمام مصر لمجموعة دول بريكس له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد، الذي يسعى إلى هدفه الرئيسي وهو الاعتماد على العملات المحلية بديلا عن الدولار في التجارة.

الدولار

وأضاف يحيي الواثق بالله، في تصريحات تليفزيونية، حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تحالف بريكس 28 مليار دولار، وانضمام مصر لتحالف بريكس سيساعد على تقليل الاعتماد على الدولار.

تقليل الاعتماد على الدولار بنسبة 40%

وكشف الواثق بالله أنه إذ نجح البنك المركزي في وضع خطة مناسبة للتعامل بالعملات المحلية، فمن الممكن أن نقلل الاعتماد على الدولار بنسبة 40%.

سعر الدولار في البنك المركزي

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار

وعالميا سجل سعر الدولار عالميا بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية تراجعا طفيفا، ليسجل 104.08 نقطة بحلول الساعة 04:02 بتوقيت جرينتش، بعد بعد 104.19 نقطة أمس و99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.