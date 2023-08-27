سعر صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

استعرض برنامج "صباح البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 27 أغسطس 2023.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.58 جنيه للبيع، و 33.46 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.26 جنيه للبيع، و39.12 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.39 جنيه للبيع، و99.98 جنيه للشراء .

كما قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب.، اليوم الأحد 27 أغسطس 2023.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2589 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2265 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1941 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18120 جنيها.