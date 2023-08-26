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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخفيف الطلب على الدولار.. رئيس جهاز التمثيل التجاري يعدد مزايا انضمام مصر لبريكس

الدولار
الدولار

علق الوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، على انضمام مصر لمجموعة دول بريكس.

 

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وقال يحيى الواثق بالله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن تجمع بريكس يمثل 21 % من حجم الاقتصاد العالمي، وصادرات دول مجموعة بريكس تصل لـ 19 % من حجم الصادرات العالمية، وانضمام مصر لتجمع بريكس يأتي في إطار سياسة الانفتاح التجاري والاقتصادي والشراكات المتعددة مع مختلف دول العالم ".

 

وأكمل يحيى الواثق بالله:" مصر سوف تستفيد من تجمع بريكس بشكل كبير وهدف التجمع هو الاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري".

 

 ولفت يحيى الواثق بالله:" حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس 28 مليار دولار "، مضيفا:" لو تم مبادلة نصف هذا المبلغ بالعملات المحلية سوف يتم التخفيف من حدة الطلب على الدولار بنسبة كبيرة للغاية ".

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