بعد انضمام مصر للبريكس.. أحمد موسى يزف بشرى للمصريين عن الدولار

علق الإعلامي أحمد موسى، على انضمام مصر على مجموعة بريكس، قائلا:" مصر تتمتع بعلاقات متوازنة مع مختلف دول العالم".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشهد تحولا كبيرا في المشهد العالمي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر تشغل مقعد بين اللاعبين الكبار الجدد في العالم، وانضمام مصر لبريكس له أهمية كبيرة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" إحنا عندنا ازمة دولار وانضمام مصر لبريكس يسمح بالتبادل التجاري بين دول البريكس بالعملات الوطنية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لن يكون هناك ضغط على الدولار خلال الفترة المقبلة بعد انضمام مصر لبريكس".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" من الممكن أن يتم توفير حوالي 50 مليار دولار ويتم استبدالها بعملات وطنية عند التبادل التجاري مع دول بريكس".

