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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد انضمام مصر للبريكس.. أحمد موسى يزف بشرى للمصريين عن الدولار

الدولار
الدولار

علق الإعلامي أحمد موسى، على انضمام مصر على مجموعة بريكس، قائلا:" مصر تتمتع بعلاقات متوازنة مع مختلف دول العالم".

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشهد تحولا كبيرا في المشهد العالمي".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  مصر تشغل مقعد بين اللاعبين الكبار الجدد في العالم، وانضمام مصر لبريكس له أهمية كبيرة ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" إحنا عندنا ازمة دولار وانضمام مصر لبريكس يسمح بالتبادل التجاري بين دول البريكس بالعملات الوطنية".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  لن يكون هناك ضغط على الدولار خلال الفترة المقبلة بعد انضمام مصر لبريكس".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" من الممكن أن يتم توفير حوالي 50 مليار دولار ويتم استبدالها بعملات وطنية عند التبادل التجاري مع دول بريكس".
 

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