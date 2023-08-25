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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط في طريقه لثاني أسبوع من الخسائر مع ارتفاع الدولار

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط لكنه يتجه صوب ثاني أسبوع من الخسائر، مع ارتفاع الدولار قبل خطاب لرئيس الفدرالي الأميركي فيما انحسرت المخاوف بشأن نقص الإمدادات.
              
وبحلول الساعة 04:34 بتوقيت غرينتش، زاد خام برنت 30 سنتًا، أو 0.4%، إلى 83.66 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتًا، أو 0.4%، إلى 79.36 دولار للبرميل.
              
ومن المتوقع أن تنخفض أسعار النفط الخام بين 1.5 و2.5% هذا الأسبوع، وهو الأسبوع الثاني على التوالي من الانخفاض.
              
وقال يب جون رونج محلل الأسواق لدى آي.جي "لا شك أن التوقعات بشأن سياسات الفدرالي أميركي ستكون القوة الدافعة الرئيسية للأسواق في الفترة المقبلة".
              
وأدى حذر المستثمرين قبيل تصريحات رئيس الفدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول إلى رفع الدولار الذي يعتبر ملاذًا آمنًا إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع، في أكبر مكاسب له خلال شهر، إذ تنتظر الأسواق أي مؤشرات حول المدة التي ستبقى فيها أسعار الفائدة مرتفعة.
              
ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يؤثر سلبًا على الطلب.
              
وعلى جانب العرض، لا تزال المحادثات بين تركيا وحكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل بشأن صادرات النفط الخام من شمال العراق مستمرة بعد فشل المسؤولين في التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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