سعر الدولار في البنوك اليوم 27-8-2023

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-8-2023، علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.



وسجل أدني سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية.

وصل متوسط سعر الدولار داخل بنوك القطاع الخاص أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB،قطر الوطني الأهلي QNB، الاسكندرية، الإمارات دبي الوطني،المصري لتنمية الصادرات، بلوم، المشرق، كريدي أجريكول".

وصل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع وسجل ثاني أعلي سعر دولار في البنوك أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.

تراجع عالمي

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى منذ منتصف يونيو الماضي متأثرًا بتزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يوقف قريبًا رفع أسعار الفائدة، بينما ارتفع الدولار عموما قبيل خطاب لرئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول.

ونقلت رويترز عن ثمانية مصادر مطلعة أن واضعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي يشعرون بقلق متزايد من ضعف آفاق النمو، وأن النقاش لا يزال مفتوحًا إلا أن الزخم للتوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة يتزايد.

وتراجع اليورو إلى مستوى منخفض جديد بعد هذا التقرير، ليسجل أدنى مستوى منذ منتصف يونيو عند 1.0766 دولار تقريبًا، وانخفض اليورو 0.3% في أحدث تعاملات اليوم.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، إلى أعلى مستوى منذ السابع من يونيو عند 104.25. وارتفع المؤشر بأكثر من 2% في أغسطس آب متجهًا إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت شهرين.

ويتحدث باول في ندوة السياسات الاقتصادية في جاكسون هول الساعة 14:05 بتوقيت غرينتش، بينما تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في الندوة نفسها في وقت لاحق من اليوم.

وتأثر اليورو والجنيه الإسترليني بشكل سلبي هذا الأسبوع بسبب بيانات النشاط التجاري الضعيفة التي دفعت المستثمرين إلى خفض توقعاتهم للمزيد من رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو وبريطانيا.

ولامس الإسترليني أدنى مستوى منذ يونيو عند نحو 1.2560 دولار قبل أن يقلص خسائره إلى نحو 1.2591 دولار.