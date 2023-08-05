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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة للدراسات الاقتصادية : البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.. فيديو

البنك المركزي
البنك المركزي

علق الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1%.

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وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "أحد وظائف البنك المركزي المهم أن يكون هناك سيطرة على التضخم".

وأضاف: "وفقا للمعلومات والبيانات المتاحة لدى البنك المركزي المصري أن البنك الفيدرالي الأمريكي قام برفع أسعار الفائدة وهذا كان غير متوقع لأن هناك تضخم كبير على مستوى العالم ومصر تتاثر بهذا التضخم لأن مصر دولة مستوردة بشكل كبير".

وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،: "كان هناك محاولة من البنك المركزي المصري إلى زيادة سعر الفائدة بنسبة 1% للسيطرة على التضخم، وتحجيم عملية الدولرة".

مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية البنك المركزي الدكتور عبدالمنعم السيد البنك المركزي المصري البنك الفيدرالى الأمريكى

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