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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عملة جديدة.. مسئول سابق بصندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة بشأن نهاية الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قال ستيفن جين، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والرئيس التنفيذي الحالي لشركة “Eurizon SLJ Capital Limited”، اليوم الخميس، إن تخلي العالم عن الدولار الأمريكي زاد بمقدار عشرة أضعاف منذ فبراير 2022 مقارنة بالسنوات الخمس عشرة الماضية.

ووفقا للخبير الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي ومورجان ستانلي، فإن غالبية المحللين يخطئون هذا الاتجاه لأنهم يقيمون القيمة الاسمية لحيازات البنوك المركزية من الدولار على أساس البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

وأوضح جين: “لكن إذا أخذنا في الاعتبار التغيرات في قيمة الدولار، فوفقاً لحساباتنا، سنرى أن حصة الدولار في الاحتياطيات الأجنبية فقدت نحو 11% منذ عام 2016”.

وقال المسؤول السابق في صندوق النقد الدلي، إن قرار واشنطن بتجميد احتياطيات الدولار الروسي بعد إطلاق عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا كان الحدث الحاسم.

عملة جديدة

وقال جين: “لقد أدى هذا إلى إثارة الخوف والقلق في بكين، ولكن أيضًا في الدول الناشئة الأخرى”، مضيفًا أن الاحتفاظ بالاحتياطيات بالدولار الأمريكي كان دائمًا يعتبر آمنًا تمامًا حتى هذه الخطوة الجذرية.

وأوضح المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، أن دول مجموعة بريكس تركز بشكل متزايد على إيجاد عملة جديدة بديلة لـ الدولار الأمريكي.

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ولفت إلي أن مجموعة بريكس، التي تضم حاليا روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، من المقرر أن تضيف ستة أعضاء جدد في العام المقبل وتضاعف القوة الاقتصادية للمجموعة.

وستنضم إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين ومصر وإثيوبيا رسميًا إلى المجموعة في يناير 2024.

وقال جين: “مع الأخذ في الاعتبار القوة الشرائية، تمثل دول بريكس حاليا 32% من الناتج الاقتصادي العالمي، مقارنة بـ 30% تغطيها دول مجموعة السبع”.

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