الذهب ينخفض عالميا مع قوة الدولار ويتلقى دعما من آمال تعليق الفائدة

انخفضت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار، لكن التوقعات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل كبحت الاتجاه الهبوطي للمعدن النفيس.
وبحلول الساعة 1751 بتوقيت جرينتش، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1909.83 دولار للأوقية، لكنها عوضت بعض خسائرها بعدما هبطت 0.4% عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% مسجلة 1932.50 دولار للأوقية عند التسوية.
وصعد مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية بعد بيانات التضخم الأميركية، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وأظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة منذ 14 شهرا في أغسطس
وتعززت التوقعات بأن يبقي الفدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يومي 19 و20 سبتمبر أيلول بعد البيانات.
والذهب شديد الحساسية لرفع الفائدة لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.2% إلى 22.83 دولار للأوقية، ولامست أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. ونزل البلاتين 0.9% إلى 901.93 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 1% إلى 1252.70 دولار للأوقية.