الذهب ينخفض عالميا مع قوة الدولار ويتلقى دعما من آمال تعليق الفائدة

انخفضت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار، لكن التوقعات المتزايدة ‏بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه ‏الأسبوع المقبل كبحت الاتجاه الهبوطي للمعدن النفيس.‏



وبحلول الساعة 1751 بتوقيت جرينتش، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات ‏الفورية 0.2% إلى 1909.83 دولار للأوقية، لكنها عوضت بعض خسائرها بعدما ‏هبطت 0.4% عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.‏



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% مسجلة 1932.50 دولار للأوقية ‏عند التسوية.‏



وصعد مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية بعد بيانات التضخم الأميركية، وهو ‏ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.‏



وأظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ‏بأعلى وتيرة منذ 14 شهرا في أغسطس ‏



وتعززت التوقعات بأن يبقي الفدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ‏السياسة النقدية يومي 19 و20 سبتمبر أيلول بعد البيانات.‏



والذهب شديد الحساسية لرفع الفائدة لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة ‏المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.‏



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.2% إلى 22.83 دولار ‏للأوقية، ولامست أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. ونزل البلاتين 0.9% إلى ‏‏901.93 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 1% إلى 1252.70 دولار للأوقية.‏