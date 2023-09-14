عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات الخميس

صدى البلد

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم /الخميس/ وختام التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.


وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين 6 - 5 قروش في الشراء والبيع في البنوك المصرية.


ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.99 جنيه للشراء و33.16 جنيه للبيع .. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.10 جنيه للشراء، و33.27 جنيه للبيع.
وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.11 جنيه للشراء، 33.22 جنيه للبيع.


في حين سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 3 - 2 قرشين شراء وبيع في بداية التعاملات في البنوك المصرية.


ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.39 جنيه للشراء و38.58 جنيه للبيع .. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.51 جنيه للشراء، و38.69 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.47 جنيه للشراء 38.60 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات العربية .. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.04 جنيه للشراء و100.01 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

الدولار البنوك أسعار الدولار البنك المركزي أسعار الجنية الاسترليني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس 14 سبتمبر

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

العاصفة دانيال تغادر القاهرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو| فيديو

بدون أنف وبرجل واحدة.. عائلة أمريكية تدّعي رؤية كائنين فضائيين خلف منزلها|فيديو وصور

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

رامي ربيعة يستفز جمهور الزمالك بشأن غرامة كهربا

ترشيحاتنا

يعكر المزاج وتعب وقلق ..اكتشف تأثير النظام النباتي على الصحة العقلية

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي

بسبب رأس السنة العبرية.. إسرائيل تفرض إغلاقًا شاملًا على معابر الضفة وغزة

قبل السوبر الإفريقي.. رسالة هامة من نبيل الحلفاوي لـ لاعبي الأهلي

وزير العدل الإسرائيلي يقرر عدم عقد جلسة للجنة اختيار القضاة

مدبولي يتراس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يبكي القلوب.. أب ليبي يشهد انتشال ابنه بعد العاصفة دانيال بـ درنة

بدون أنف وبرجل واحدة.. عائلة أمريكية تدّعي رؤية كائنين فضائيين خلف منزلها|فيديو وصور

أول صورة توثق كارثة الإعصار دانيال من الفضاء لحظة وقوعه |شاهد

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ