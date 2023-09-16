رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

يبحث الكثير بشكل يوم عبر محرك جوجل عن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر، خاصة سعر الأخضر مقابل الجنيه اليوم في البنوك الرسمية العاملة في مصر، خاصة مع بدء تفعيل قرار الحكومة الخاص بتحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار اليوم السبت.

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أصدرت وزارة الداخلية، قرارا لبدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3326 لسنة 2023)، بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد ، والعمل به اعتباراً من اليوم 16 سبتمبر الجارى.

الدولار

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

وشهد سعر الدولار، في تعاملات السوق الموازية تراجعا بإجمالي وصل إلى 4 جنيهات، ليبدأ اليوم من 39 جنيها بعد نحو 42 و 43 جنيه.

جاء ذلك على خلفية قرار حكومي خاص بسداد رسوم الإقامة للأجانب بالدولار، وإعلان انضمام مصر لتكتل بريكس، الذي يضم مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية، ومنها الهند والصين وروسيا.

الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

كما يهتم الألاف يوميا بالبحث عن سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين، إذ أعلنت البنوك سعره على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 6 أشهر منذ 10 مارس الماضي، وهو الثبات الذي لم يحدث من سنوات.

سعر الدولار البنك المركزي

وشهد سعر الدولار تراجعا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

1 دولار = 30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع

سعر الدولار في البنك المركزي بعد التراجع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي:

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

مؤشر الدولار

وعن سعر الدولار عالميا؛ فتراجع بشكل طفيف بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية عالمية.

وسجل المؤشر 105.33 نقطة بحلول الساعة 02:55 بتوقيت جرينتش، فيما سجل بعد 105.41 أمس، و99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.