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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

الدولار
الدولار

يبحث الكثير عن أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر، إذ سجل سعر الدولار تراجعا جديدا في السوق الموازية، على خلفية قرار حكومي خاص بسداد رسوم الإقامة للأجانب بالدولار، وإعلان انضمام مصر لتكتل بريكس، الذي يضم مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية، ومنها الهند والصين وروسيا.

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سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويبحث الكثير عن سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين، إذ أعلنت البنوك سعره على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 6 أشهر منذ 10 مارس الماضي، وهو الثبات الذي لم يحدث من سنوات.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 

وتراجع سعر الدولار، في تعاملات السوق الموازية بإجمالي وصل إلى 4 جنيهات، ليبدأ اليوم من 38 جنيها بعد نحو 42 و 43 جنيه.

الدولار 

سعر الدولار البنك المركزي

وشهد سعر الدولار تراجعا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

  • 1 دولار =  30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع 
سعر الدولار في البنك المركزي بعد التراجع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي:

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس

مؤشر الدولار 

وعن سعر الدولار عالميا؛ فتراجع بشكل طفيف بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية عالمية.

وسجل المؤشر  104.56 نقطة بحلول الساعة 03:27 بتوقيت جرينتش، فيما سجل بعد 104.92أمس و 105.06 نقطة أمس الأول ، و99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.

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