الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

تعتبر أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر محل اهتمام الملايين ، إذ سجل سعر الدولار تراجعا جديدا في السوق الموازية ، على خلفية إعلان انضمام مصر لتكتل بريكس الذي يضم مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية ومنها الهند والصين وروسيا.
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سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
وتراجع سعر الدولار، في تعاملات السوق الموازية بإجمالي وصل إلى نحو بين 4 - 5 جنيهات، ليبدأ اليوم من 38 جنيها بعد نحو 42.5 و 43 جنيها.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي
أما عن سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي، فيبحث عنه الكثير يوميا خاصة التجار والمستوردين ، إذ أعلنت البنوك سعره على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 6 أشهر منذ 10 مارس الماضي.
سعر الدولار البنك المركزي
وشهد سعره تراجعا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:
- 1 دولار = 30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.
- 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:
- 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
- 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم بنك مصر
وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي:
- 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
- 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار اليوم
وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:
- 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
- 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
مؤشر الدولار
سعر الدولار عالميا تراجع بشكل طفيف بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية عالمية.
وسجل المؤشر 104.92 نقطة بحلول الساعة 02:02 بتوقيت جرينتش، فيما سجل 105.06 نقطة أمس، و 99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022