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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

الدولار 
الدولار 

تعتبر أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر محل اهتمام الملايين ، إذ سجل سعر الدولار تراجعا جديدا في السوق الموازية ، على خلفية إعلان انضمام مصر لتكتل بريكس الذي يضم مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية ومنها الهند والصين وروسيا.

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سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 

وتراجع سعر الدولار، في تعاملات السوق الموازية بإجمالي وصل إلى نحو بين 4 - 5 جنيهات، ليبدأ اليوم من 38 جنيها بعد نحو 42.5 و 43 جنيها.

الدولار 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

أما عن سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي، فيبحث عنه الكثير يوميا خاصة التجار والمستوردين ، إذ أعلنت البنوك سعره على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 6 أشهر منذ 10 مارس الماضي.

سعر الدولار البنك المركزي

وشهد سعره تراجعا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

  • 1 دولار =  30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع 
سعر الدولار في البنك المركزي بعد التراجع

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي:

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس

مؤشر الدولار 

سعر الدولار عالميا تراجع بشكل طفيف بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية عالمية.

وسجل المؤشر 104.92 نقطة بحلول الساعة 02:02 بتوقيت جرينتش، فيما سجل 105.06 نقطة أمس، و 99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022

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