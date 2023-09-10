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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ثبات واستقرار في أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 10 سبتمبر

العملات
العملات

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم نهاد سمير ويرأس تحريره أحمد حمدي ، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد: 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.13 جنيه للبيع، و33.02 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.57 جنيه للبيع، و38.43 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.31 جنيه للبيع، و99.96 جنيه للشراء.

أسعار الدولار العملات العربية والاجنبية سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى

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ثبات واستقرار في أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 10 سبتمبر

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