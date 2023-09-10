500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

يبحث الكثير عن سعر الدولار اليوم في مصر، في البنوك وفي السوق الموازية، إذ سجل تراجعا قويا خلال الأيام القليلة الماضية في الأخيرة، وواصل الهبوط حتى فقد نحو 500 قرش من قيمته بعد انضمام مصر لبريكس وقرار حكومي بشأن رسوم الإقامة بالدولار .

وعلى المستوى العالمي شهد الأخضر قفزة قوية، بحسب مؤشر الدولار، وذلك لأول مرة منذ شهور، ليسجل مستويات جديدة.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

وشهد سعر الدولار تراجعها ملحوظا، في تعاملات السوق الموازية بإجمالي وصل إلى نحو بين 4 - 5 جنيهات، ليبدأ اليوم من 37.5 بعد نحو 42.5 و 43 جنيها.

الدولار

قرار الحكومة

وأصدرت الحكومة قبل عدة أيام قرارا بإلزام الأجانب المتقدمين، للحصول على الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، دفع رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية إلى الجنيه، من خلال تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل القيمة إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة فقط.

كما ألزمت الحكومة بسداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله.

الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويبحث الكثير عن سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين، إذ أعلنت البنوك سعره على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 6 أشهر منذ 10 مارس الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وشهد سعره تراجعا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

1 دولار = 30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع

سعر الدولار في البنك المركزي بعد التراجع

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي:

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

مؤشر الدولار

وعن سعر الدولار عالميا فقفز بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية عالمية بشكل قوي إلى 105.06 نقطة، فيما سجل 99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.