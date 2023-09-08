قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

قفز سعر الدولار بقوة خلال الساعات القليلة الماضية عالميا، بحسب مؤشر الدولار، عالميا وذلك لأول مرة منذ شهور.

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم

ومحليا شهد سعر الدولار تراجعها ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، في تعاملات السوق الموازية بإجمالي وصل إلى نحو 5 جنيهات.

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سعر الدولار في السوق السوداء تراجع من متوسط 42 إلى نحو يبدأ من 37 جنيها فقط اليوم، بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس وقرار الحكومة الأخير.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويمتلئ محرك البحث جوجل بالبحث عن سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين، إذ أعلنت البنوك سعره على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 5 أشهر، عدا البنك المركزي.

الدولار

فوائد الانضمام للبريكس

وشهد سعر الدولار تراجعا بالسوق الموازية على خلفية إعلان انضمام مصر للبريكس الذي يضم 3 من أهم الدول الاقتصادية الكبرى في العالم وهي روسيا والصين والهند، ما يؤدى إلى تخفيف الضغط على الدولار.

رسوم الإقامة بالدولار

وقبل أيام أعلنت الحكومة قرارا جديدا يلزم الأجانب المتقدمين، للحصول على الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة فقط.

الدولار

وبحسب قرار الحكومة ألزم القرار بسداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله.

سعر الدولار في البنك المركزي

وشهد سعره تراجعا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

1 دولار = 30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع

سعر الدولار في البنك المركزي بعد التراجع

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي:

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

مؤشر الدولار

وارتفع سعر الدولار عالميا بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بشكل قوي خلال ساعات.

وسجل المؤشر 105.04 بحلول الساعة 02:45 بتوقيت جرينتش، بعد 104.83 نقطة أمس، و99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.