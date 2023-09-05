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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار اليوم في مصر تراجعا جديدا في تعاملات السوق الموازية بإجمالي وصل إلى ما يزيد على 4 جنيهات، متراجعا من متوسط 42 إلى نحو 37.50 جنيه فقط اليوم، وسط دعوات بالتخلص من الدولار بعد انضمام مصر لمجموعة بريكس وقرار الحكومة الأخير.

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رسوم الإقامة بالدولار

وقبل أيام قليلة قررت الحكومة، إلزام الأجانب المتقدمين، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة فقط.

كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله.

الدولار 

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء من نحو متوسط 42 جنيها إلى نحو 37.50 جنيه فقط، بفارق 4 جنيهات دفعة واحدة وهو التراجع الأكبر منذ شهور.

تقليل الاعتماد على الدولار

وهبط الأخضر على خلفية قرب انضمام مصر للبريكس الذي يضم 3 من كبريات الاقتصاد في العالم وهي روسيا والصين والهند،  وتخفيف الضغط على الدولار، إذ تراجع سعره بقوة خلال الساعات القليلة الماضية.

و كشف الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، كواليس الاستفادة من انضمام مصر للبريكس، في تصريحات تليفزيونية، قائلا إنه حال نجاح البنك المركزي في وضع خطة مناسبة للتعامل بالعملات المحلية، فمن الممكن أن نقلل الاعتماد على الدولار بنسبة 40% إذا حدث تبادل تجاري بالعملة المحلية مع الهند والصين.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويبحث الآلاف يوميا عن سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين إذ أعلنت البنوك سعره على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 5 أشهر، عدا البنك المركزي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

  • 1 دولار =  30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع 
سعر الدولار في البنك المركزي بعد التراجع 

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي:

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار 

وتراجع سعر الدولار عالميا بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، بشكل طفيف ليسجل 104.10 بحلول الساعة 23:09 بتوقيت جرينتش، بعد  104.22 نقطة أمس، و99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.

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