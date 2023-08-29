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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

الدولار
الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن، أهم ما يبحث عنه الجميع، بعد انضمام مصر رسميا إلى مجموعة البريكس، مع 6 دول أخرى بما يساعد على تخفيف الضغط على الدولار، إذ تراجع سعر الدولار بقوة خلال الساعات القليلة الماضية في السوق الموازية إلى نحو 39 جنيها بعد 43 و44 جنيها.

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رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن في البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويهتم الكثير بأسعار العملة، خاصة  سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي، خاصة المستوردون والمستثمرون، وغيرهم، إذ أعلنت البنوك سعره على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 5 أشهر، باستثناء البنك المركزي.

الدولار 

وكان الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، قال إن انضمام مصر لتحالف بريكس له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد، وأن تجمع بريكس هدفه الرئيسي الاعتماد على العملات المحلية.

وأضاف الواثق بالله أن انضمام مصر لتحالف بريكس سيساعد على تقليل الاعتماد على الدولار.

تقليل الاعتماد على الدولار بنسبة 40% 

وأوضح الواثق بالله في تصريحات تليفزيونية أنه حال نجاح البنك المركزي في وضع خطة مناسبة للتعامل بالعملات المحلية، فمن الممكن أن نقلل الاعتماد على الدولار بنسبة 40% إذا حدث تبادل تجاري بالعملة المحلية مع الهند والصين.

ويعتزم البنك المركزي المصري، إطلاق مؤشر الجنيه قبل نهاية 2023، ما سيحدد السعر الحقيقي للعملة المحلية مقابل العملات لتغيير ثقافة ارتباط سعر الصرف المحلي بالدولار الأمريكي.

الدولار 

سعر الدولار في البنك المركزي

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

  • 1 دولار =  30.83 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي 

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار 

وتراجع سعر الدولار عالميا بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، ليسجل 103.98 بحلول الساعة 23:30 بتوقيت جرينتش، بعد بعد 104.19 نقطة أمس و99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.

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