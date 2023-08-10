اشتروا ذهب الآن | مفاجأة في سعر عيار 21 وتفاصيل سعر الدولار

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا.

ونبدأ بأسعار الدولار على المستوى المحلي حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

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