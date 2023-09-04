400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

يعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه الآن، من أبرز ما يبحث عنه الكثير يوما عبر محرك جوجل، إذ شهد سعر الأخضر تراجعا قويا في السوق الموازية بعد إعلان انضمام مصر رسميا إلى مجموعة البريكس، مع 6 دول أخرى، فضلا عن قرار الحكومة الأخير بشأن تحصيل رسوم الإقامة بالدولار.

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قرار الحكومة

وكانت الحكومة أصدرت، قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله.

400 قرش

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء من نحو متوسط 41.50 جني إلى نحو 37.50 جنيه فقط ، بفارق 4 جنيهات دفعة واحدة وهو التراجع الأكبر منذ شهور.؟

جاء ذلك على خلفية انضمام مصر للبريكس الذي يضم 3 من كبريات الاقتصاد في العالم وهي روسيا والصين والهند، تخفيف الضغط على الدولار، إذ تراجع سعره بقوة خلال الساعات القليلة الماضية.

الدولار

وفي هذا السياق ، كشف الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، في تصريحات تليفزيونية أنه حال نجاح البنك المركزي في وضع خطة مناسبة للتعامل بالعملات المحلية، فمن الممكن أن نقلل الاعتماد على الدولار بنسبة 40% إذا حدث تبادل تجاري بالعملة المحلية مع الهند والصين.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويعتبر سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي، أهم ما يبحث عنه التجار والمستوردين إذ أعلنت البنوك سعره على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 5 أشهر، باستثناء البنك المركزي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

1 دولار = 30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع

سعر الدولار في البنك المركزي بعد التراجع

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار

وتراجع سعر الدولار عالميا بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، بشكل طفيف ليسجل 104.22 بحلول الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش، بعد 104.26 نقطة أمس، و99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.