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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد البيانات الأمريكية الضعيفة.. سعر الدولار رسميا في مصر مقابل الجنيه

صدى البلد

تراجع الدولار الأمريكي بعد البيانات الاقتصادية الضعيفة للولايات المتحدة، وذلك بعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي الذي لم يقدم أي تلميحات بشأن السياسة النقدية، تحول انتباه المستثمرين إلى المؤشرات الاقتصادية الكبرى 

وجاء كل من، بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومؤشر أسعار الناتج المحلي (GDP price index) والوظائف غير الزراعية لمؤسسة ايه دي بي، أمس أدنى من التوقعات وانخفض الدولار الأمريكي في استجابة لهذا الانخفاض. وهذا الأمر خفض إلى حد ما احتمالية زيادة أخرى في أسعار الفائدة.

وفي مصر، أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد، واصلت استقراها للشهر الخامس علي التوالي في البنوك العاملة في مصر دون أي ارتفاعات.

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ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3 سبتمبر  2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  30.90 جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (ميد بنك، الأهلي الكويتي) نحو  30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

أسعار الدولار فى مصر اليوم 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى اليوم الاجد فى بنوك(الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB ،أبوظبي التجاري الإسكندرية، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، الامارات دبي الوطني، المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد، كريدي أجريكول ،قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بى سى HSBC،بلوم )نحو  30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى اليوم في بنوك ( الأهلي ،مصر ) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

أعلى سعر شراء الدولار 

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم مسجلا 30.95جنيه للشراء.

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