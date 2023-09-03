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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بداية العد التنازلي للنهاية.. روسيا تكشف عن مفاجأة بشأن تدمير الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، حقيقة سعي روسيا لتدمير الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نفسها تتوقف عن ضمان دورها الذي كان مقبولا للجميع.

وأضاف أن “موسكو ستطور علاقاتها مع الدول الراغبة في القيام بذلك على أساس المساواة”.

الولايات المتحدة تفشل في ضمان دور الدولار

وقال لافروف: “بالتأكيد، نحن نبني خطنا، ليس ضد الولايات المتحدة، وليس ضد الغرب. لا نريد تدمير الدولار الأمريكي… الولايات المتحدة نفسها تفشل في ضمان دور الدولار، الذي كان مقبولا للجميع. هذه هي المشكلة".

وشدد على أن روسيا ستطور العلاقات مع أولئك الذين يرغبون في القيام بذلك على أساس المساواة والسعي لتحقيق توازن عادل للمصالح.

وأضاف: “تعمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) ورابطة الدول المستقلة (CIS) والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وبريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون (SCO) على أساس الإجماع، بدون قادة أو عبيد، بدون معلمين أو طلاب”.

وفيما يتعلق بتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، أكد لافروف أن مسار الدول الغربية موجه ضد هذه العملية. هذا، على حد تعبيره، سيكون محفوفا بحالات مواجهة إضافية.

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وأعلن لافروف، أن “مسار الغرب، الذي يسعى الآن إلى إبطاء مسار التاريخ، لن يجلب سوى المزيد من حالات المواجهة، والمزيد من الصعوبات للمجتمع الدولي”، مشيرا إلى أن “تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب سيستغرق بعض الوقت، لكن هذه العملية موضوعية ولا يمكن وقفها”.

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