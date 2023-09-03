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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر صرف الدولار اليوم 3-9-2023

الدولار
الدولار

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم الإعلامية هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 3- 9-2023.
 

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سعر الدولار في البنوك اليوم 3-9-2023

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انخفاض الدولار وسط تراجع أسواق العمل الأمريكية

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد :

سعر الدولار اليوم  الأحد
 

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.63 جنيه للبيع، و 33.52 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.20 جنيه للبيع، و39.7 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.38 جنيه للبيع، و100.3 جنيه للشراء.

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