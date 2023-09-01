انخفاض الدولار وسط تراجع أسواق العمل الأمريكية

نشرت وول ستريت جورنال، تقريرا حول ضعف أداء الدولار اليوم في سوق العملات الأمريكية وذلك مع ظهور دلائل على تراجع النمو في أسواق العمل الأمريكية، مما يقلل من احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أخرى في أسعار الفائدة الداعمة للدولار.

ووفقا لما نشرته وول ستريت جورنال، ارتفعت الرواتب لشهر أغسطس بمقدار 187.000، وهو ما كان أكثر من المتوقع من قبل الاقتصاديين، كما ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 3.8٪ من 3.5٪.

انخفض مؤشر وول ستريت جورنال بنسبة 0.3٪ حيث ضعفت العملة الأمريكية بنسبة 0.6٪ مقابل الين و0.2٪ مقابل الجنيه واليورو. يعد تقرير شهر أغسطس هو آخر تقرير عن الرواتب قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم بشأن أسعار الفائدة.