رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

يبحث الكثير عن سعر الدولار مقابل الجنيه الآن، إذ شهد سعر الأخضر تراجعا قويا في السوق الموازية بعد إعلان انضمام مصر رسميا إلى مجموعة البريكس، مع 6 دول أخرى، فضلا عن قرار الحكومة الأخير.

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قرار الحكومة

وقبل 3 أيام أصدرت الحكومة، قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

الدولار

كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله..

تراجع سعر الدولار

وبعد قرار الحكومة وانضمام مصر للبريكس الذي يضم 3 من كبريات الاقتصاد في العالم وهي روسيا والصين والهند، تخفيف الضغط على الدولار، إذ تراجع سعره بقوة خلال الساعات القليلة الماضية في السوق الموازية إلى نحو 38 جنيها بعد 43 و44 جنيها.

وكشف الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، في تصريحات تليفزيونية أنه حال نجاح البنك المركزي في وضع خطة مناسبة للتعامل بالعملات المحلية، فمن الممكن أن نقلل الاعتماد على الدولار بنسبة 40% إذا حدث تبادل تجاري بالعملة المحلية مع الهند والصين.

الدولار

إطلاق مؤشر الجنيه

وفي سياق متصل يعتزم البنك المركزي المصري، إطلاق مؤشر الجنيه قبل نهاية 2023، ما سيحدد السعر الحقيقي للعملة المحلية مقابل العملات لتغيير ثقافة ارتباط سعر الصرف المحلي بالدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويبحث الألاف من التجار والمستوردين عن سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي، إذ أعلنت البنوك سعره على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 5 أشهر، باستثناء البنك المركزي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

1 دولار = 30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع

سعر الدولار في البنك المركزي بعد التراجع

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار

وقفز سعر الدولار عالميا بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، ليسجل 104.26 بحلول الساعة 00:32 بتوقيت جرينتش، بعد 103.11 نقطة قبل يومين و99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.