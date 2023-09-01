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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يقارب الـ 31 جنيها.. ثبات واضح في أسعار الدولار والعملات الأجنبية

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية والدولار

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم الإعلامية فرح سعيد، ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 1- 9-2023.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

سعر الدولار اليوم  

 

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.63 جنيه للبيع، و 33.52 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.20 جنيه للبيع، و39.7 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.38 جنيه للبيع، و100.3 جنيه للشراء.

الدولار سعر الدولار سعر اليورو الجنيه الاسترليني العملات العربية

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