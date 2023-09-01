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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مستقر منذ 6 أشهر.. سعر الدولار رسميا في مصر اليوم الجمعة 1-9-2023

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية للشهر السادس علي التوالي في البنوك العاملة في مصر دون أي ارتفاعات.

 

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الأول من سبتمبر 2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم الجمعة

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري نحو 30.84جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

سعر الدولار رسميا

 أسعار الدولار فى مصر اليوم 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنوك (الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB،المصرف المتحد، كريدي أجريكول، قناةالسويس، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بي سي HSBC، بلوم)نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

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سعر صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه اليوم الخميس 31 أغسطس

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنوك ( الأهلي ،مصر ) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

أعلى سعر شراء الدولار اليوم الجمعة 

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الجمعة  مسجلا 30.95جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم 

مستهدفات مصر من العملة الصعبة 

وتستهدف مصر لتعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة كما تسعى كذلك إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65 %.

 

مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمارات 

 

وتصدرت مصر دولة القارة الأفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 والثانية عربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحسب تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي خلال 2022.

وسجلت حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة الي مصر خلال عام 2022 نحو 11.4 مليار جنيه هو الرقم الأعلى منذ 2012.

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