سعر صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه اليوم الخميس 31 أغسطس

استعرضت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 95 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.72 جنيه للبيع، و 33.57 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.21 جنيه للبيع، و39.03 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.30 جنيه للبيع، و99.96 جنيه للشراء .