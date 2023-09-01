انهيار الدولار .. الأخضر يتراجع عالميا

انخفض الدولار الأمريكي عقب البيانات الاقتصادية الضعيفة للولايات المتحدة وفي الوقت نفسه، ارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليورو بقوة.

فيما انكسر زوج العملات الزلوتي البولندي عن اتجاه صاعد طويل الأمد، بينما يستعد زوج العملات الدولار الكندي مقابل الين الياباني للاندفاع نحو الارتفاع.

وبعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي الذي لم يقدم أي تلميحات بشأن السياسة النقدية، تحول انتباه المستثمرين إلى المؤشرات الاقتصادية الكبرى وجاء كل من، بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومؤشر أسعار الناتج المحلي (GDP price index) والوظائف غير الزراعية لمؤسسة ايه دي بي، أمس أدنى من التوقعات وانخفض الدولار الأمريكي في استجابة لهذا الانخفاض. وهذا الأمر خفض إلى حد ما احتمالية زيادة أخرى في أسعار الفائدة.

ومن ناحية تقويم الاقتصاد الكلي، يجب أن نسلط الضوء على مستويات التضخم المستمرة في الارتفاع في ألمانيا.

وعلى الرغم من تباطؤ زخمها الهبوطي، إلا أن معدل التضخم يظل مستقرًا بنسبة تزيد على 6% على مدار السنة. وإذا تم تقديم بيانات مماثلة لمنطقة اليورو بأكملها، فقد ترسل إشارة قوية بالنسبة لزوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليورو.



انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليورو لأكثر من شهر، ولكن هذا يشير إلى تصحيح بدلاً من نزول جديد. ونحو نهاية الأسبوع السابق، اقترب البائعون من منطقة التصحيح، التي تقع حوالي مستوى السعر 1.0770.

تشير الاستجابة الصاعدة القوية، المؤثرة جزئياً بتضاؤل قوة الدولار الأمريكي، إلى مشاعر تصاعدية.

ومع اختراقنا للحد العلوي للقناة السعرية الهابطة، نقوم بتهيئة المسرح لمحاولة اختراق منطقة العرض الموجودة حوالي مستوى السعر 1.12.

وبالمقابل، يجد السيناريو الهابط دعمًا حوالي منطقة 1.0650، حيث رأينا تشكيل حضن محلي في أواخر مايو وبداية يونيو.

زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الزلوتي البولندي يكسر أسفل الحد السفلي للقناة السعرية

بالنظر إلى زوج العملات - الزلوتي البولندي مقابل الدولار الأمريكي - نرى نمطًا مماثلًا لأزواج العملات الأخرى مع الدولار.

وقد انعكست الحالة التي تمثلت في القوة الدورية للدولار الأمريكي، والتي بدورها أدت إلى حركات تصحيحية. وبالنسبة لزوج العملات الزلوتي البولندي مقابل الدولار الأمريكي، فقد أدى هذا الاتجاه إلى أن نقترب من منطقة العرض بالقرب من 4.15 PLN وأدى أيضًا إلى تشكيل نمط الرأس والكتفين.

من المرجح أن يستهدف البائعون منطقة 4.03، الواقعة بالقرب من مستوى الدعم المحلي، كهدف أولي لهم. كما أن المستوى الأساسي الذي قد يلفت انتباه البائعين هو أدنى مستوى في يوليو، والذي انخفض بالفعل إلى ما دون المستوى النفسي البالغ 4 زلوتي بولندي لكل دولار.

أما فيما يتعلق بالاستراتيجيات الدفاعية، فيمكن اعتبار مواضع وقف الخسارة المحتملة فوق 4.15 أو بعد إبطال واضح للحركة الهبوطية الأخيرة.

وعلى المدى المتوسط، من الضروري مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة في بولندا، حيث إنه بغض النظر عن النتيجة، فمن المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على أسعار صرف الزلوتي البولندي.



إذا حدث اختراق تصاعدي، فإن الهدف المنطقي التالي للمضاربين على الارتفاع سيكون مستويات المقاومة ذات الأرقام المستديرة الواقعة حول 109 و110 ين لكل دولار كندي.

ومن ناحية أخرى، فإن اختراق الحد السفلي للمثلث الصاعد سيكون هبوطيًا، مما قد يؤدي إلى تماسك ممتد يتراوح بين 108 و106 ين.