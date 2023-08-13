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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد 5 شهور من الثبات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

سعر الدولار
سعر الدولار

يبحث الكثير عن سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك المختلفة العاملة في مصر، فهي محل اهتمام الكثير بعد قرار البنك المركزي بخصوص رفع أسعار الفائدة وارتفاع الاحتياطي النقدي.

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سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويهتم الكثير بالبحث عبر محرك جوجل عن سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي،  خاصة المستوردين والمستثمرين، وغيرهم، حيث أعلنت البنوك سعره بشكل يومي على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 5 أشهر من 10 مارس الماضي.

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سعر الدولار البنك المركزي

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

  • 1 دولار =  30.83 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار 

وشهد سعر الدولار عالميا قفزة بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الأمريكية  أمام 6 عملات رئيسية ليسجل  102.85 نقطة بحلول الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش، بعد 99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.

قرار البنك المركزي 

يذكر أن البنك المركزي ممثلا في لجنة السياسة النقديـة، قرر الخميس قبل الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، على خلاف التوقعات التي أشارت إلى تثبيت الفائدة.

وتم رفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

كما أعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي ، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 34.878 مليار دولار بنهاية يوليو 2023، مقابل 34.806 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بارتفاع قدره 72 مليون دولار خلال شهر.

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