رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

يبحث الكثير عن سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك المختلفة ، قبيل ساعات من اجتماع البنك المركزي لتحديد مصير أسعار الفائدة الفترة المقبلة، إذ ارتفع سعر الدولار رسميا طبقا لمؤشر الأخضر ، بينما سجل محليا استقرارا لمدة 5 أشهر منذ مارس الماضي.

الدولار

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اجتماع البنك المركزي

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا اليوم الخميس لتحديد سعر الفائدة في البنوك، بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي قبل أيام في اجتماعه الأخير عن رفع الفائدة على الدولار بمقدار ربع نقطة مئوية.

قرار الفيدرالي

وقرر الفيدرالي الأمريكي الأربعاء رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساسا جديدة لتسجل الفائدة الأمريكية أعلى مستوياتها في 22 عاما، ما أدى إلى صعود مؤشر الدولار بقوة إلى 102.60 نقطة بعد 99.7 في يوليو الماضي.

الدولار

سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي

ويعد سعر الأخضر اليوم في مصر تحديث يومي، فهو محل اهتمام المستثمرين وغيرهم مع قفزة مؤشر الأخضر عالميا، حيث تنشر البنوك سعره بشكل يومي على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تلامس 5 أشهر.

سعر الدولار البنك المركزي

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار

وقفز الأخضر عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى العملة أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 102.60 نقطة بحلول الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش، بعد 99.7 في يوليو الماضي ، و 104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.