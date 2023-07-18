الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

يبحث الكثير عن سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك التي تعمل في مصر سواء كانت الحكومية أو الخاصة، وذلك بالتزامن مع انهيار مؤشر الدولار عالميا.

سعر الدولار

سقوط الدولار

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية امام 6 عملات عالمية رئيسية لأول مرة منذ نحو 16 شهرا تحديدا مارس 2022 لمستويات متدنية.

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الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة مع انهيار مؤشر الدولار عالميا، وتحدث البنوك سعر الأخضر بشكل يومي على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 4 أشهر.

توقعات سعر الدولار في مصر

وعن توقعات سعر الدولار اليوم في مصر، فكشفت تقارير دولية، أن البنك المركزي المصري لن يتجه لتخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان البنك ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر إلى مستويات قياسية جديدة لامست الـ 35 مليار دولار، مع انحسار الضغوط الاقتصادية، والتوجه نحو المزيد من توفير الدولار، حسبما أكدت مجموعة سيتي جروب الأمريكية.

سعر الدولار

سعر الدولار الآن في مصر

ينشر موقع صدى البلد في هذا التقرير قائمة بآخر أسعار الدولار اليوم في مصر في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة:

سعر الدولار البنك المركزي

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بالبنك المركزي قبل التراجع

أسعار الدولار بالبنك المركزي الآن

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار

وتراجع الأمريكي عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 99.96 نقطة بحلول الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، بعد 103.14 قبل عدة أيام و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.