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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

الدولار
الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك يبحث عنه الكثير بشكل يومي، وذلك بالتزامن مع انهيار مؤشر الدولار عالميا لأول مرة منذ نحو 16 شهرا تحديدا مارس 2022 ، لمستويات متدنية.

سعر الدولار اليوم في مصر 

وعن سعر الدولار اليوم في مصر وتوقعاته، كشفت تقارير دولية، أن البنك المركزي المصري لن يتجه إلى لتخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار، إذ أعلن البنك ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر إلى مستويات قياسية جديدة لامست الـ 35 مليار دولار، مع انحسار الضغوط الاقتصادية، والتوجه نحو مزيد من توفير الدولار، حسبما أكدت مجموعة سيتي جروب الأمريكية.

الدولار 

رسميا.. سعر الدولار الآن في مصر أمام الجنيه

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سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر تحديث يومي، محل اهتمما الملايين ، خاصة مع انهيار مؤشر الدولار عالميا ، حيث تضع البنوك سعر الأخضر بشكل يومي على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 4 أشهر.

الاحتياطي النقدي

وكان قد البنك المركزي المصري في بيان رسمي، يوم الخميس 6 يوليو الجاري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يونيو الماضي، بنحو 146 مليون دولار، ليبلغ مستوى 34.806 مليار دولار مقابل 34.660 مليار دولار فى مايو.

الدولار 

سعر الدولار الآن في مصر

ينشر موقع صدى البلد في هذا التقرير قائمة بأخر أسعار الدولار اليوم في مصر في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة: 

سعر الدولار الآن في البنك المركزي

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

  • 1 دولار =  30.83 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
أسعار الدولار بالبنك المركزي قبل التراجع
أسعار الدولار بالبنك المركزي الآن

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم البنك الأهلي

الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار 

وتراجع الأخضر عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 99.96 نقطة بحلول الساعة 3:22 بتوقيت جرينتش، بعد 103.14 الجمعة الماضي و104.19 نقطة في تعاملات يونيو، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.

توقعات سعر الدولار 2023 

 ويبحث الكثير عن توقعات أسعار الدولار 2023، إذ تفيذ المؤشرات بمزيد من الاستقرار نتيجة ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9.4  مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 بزيادة 35% عن العام السابق.

ويدعم التقدم في برنامج الطروحات الحكومية والتي بلغت قرابة 2 مليار دولار الجنيه المصري حسبما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، كذلك ارتفاع إيرادات السياحة إلى أرقام قياسية.

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