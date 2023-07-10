الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

يبحث الكثير اليوم الإثنين عن سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك الرسمية العاملة في مصر سواء كانت حكومية أو خاصة، وذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر إلى مستويات قياسية جديدة اقتربت من 35 مليار دولار.

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سعر الدولار في مصر

ويبحث الكثير عن الدولار اليوم في مصر وتوقعاته، ولكن بحسب تقارير دولية، لن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار.

الدولار

ويدعم هذا التوجه انحسار الضغوط الاقتصادية، والتوجه نحو مزيد من توفير الدولار، حسبما أكدت مجموعة سيتي جروب الأمريكية.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وعن سعره الأمريكي اليوم في مصر تحديث يومي، فهو ما يبحث عنه الكثير حيث تضع البنوك سعر الأخضر بشكل يومي على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة.

توقعات سعر الدولار 2023

وتتجه الأنظار نحو توقعات أسعار الدولار 2023، والتي في الغاب تتجه نحو الاستقرار نتيجة ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 بزيادة 35% عن العام السابق، علاوة على التقدم في برنامج الطروحات الحكومية، وكذلك توقعات ارتفاع إيرادات السياحة هذا العام من 14 إلى 15 مليار دولار.

الدولار

ارتفاع الاحتياطي النقدي

يوم الخميس 6 يوليو الجاري طل علينا البنك البنك المركزي المصري، ببيان رسمي أعلن فيه عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يونيو الماضي، بنحو 146 مليون دولار، ليبلغ مستوى 34.806 مليار دولار مقابل 34.660 مليار دولار فى مايو، حيث استقر سعر الدولار بقوة على مدار 4 أشهر في السعر الرسمي، بالتزامن مع قرار البنك المركزي الأخير.

سعر الدولار اليوم مصر

ينشر موقع صدى البلد قائمة بأخر أسعار الدولار اليوم في مصر في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة:

سعر الدولار الآن في البنك المركزي

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بالبنك المركزي قبل التراجع

أسعار الدولار بالبنك المركزي الآن

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم البنك الأهلي

الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار

وهبط الأخضر عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 102.31 بعد 103.14 الجمعة الماضي و104.19 نقطة في تعاملات يونيو.