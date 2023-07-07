رسميا الآن|مفاجأة سارة في سعر الدولار بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارا

يقوم الكثير بالبحث عن سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك 7-7-2023، والذي شهد ثباتا بدعم ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي واقترابه من 35 مليار دولار.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وبالأمس ، قبل ساعات من الأن ، أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يونيو الماضي، بنحو 146 مليون دولار، ليبلغ مستوى 34.806 مليار دولار مقابل 34.660 مليار دولار فى مايو، حيث استقر سعر الدولار بقوة على مدار 4 أشهر في السعر الرسمي، بالتزامن مع قرار البنك المركزي الأخير.

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وفي نفس السياق، كان قد قرر البنك المركزي، الخميس 22 -6-2023 ، ممثلا في لجنة السياسة النقدية، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.

توقعات سعر الدولار 2023

لن يتجه البنك المركزي المصري بحسب تقارير دولية، لتخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار مع انحسار الضغوط الاقتصادية، والتوجه نحو مزيد من توفير الدولار، حسبما أكدت مجموعة سيتي جروب الأمريكية.

ودعم استقرار الجنيه ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات و400 مليون دولار في السنة المالية 2022-2023 بزيادة 35% عن العام السابق 2021-2022، حسبما أعلن الفريق أسامة ربيع في مؤتمر للهيئة الأربعاء 21-6-2023، كما استقر الدولار نتيجة التقدم في برنامج الطروحات الحكومية، وهو ما خفف حدة الضغوط على الجنيه، وكذلك توقعات ارتفاع إيرادات السياحة.

سعر الدولار اليوم مصر

فيما يلي ينشر موقع صدى البلد قائمة بسعر الدولار اليوم في مصر في البنوك المختلفة:

سعر الدولار الآن في البنك المركزي

وتراجع سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بالبنك المركزي قبل التراجع

أسعار الدولار بالبنك المركزي الآن

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار

وهبط الأخضر عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 103.14 بعد 104.19 نقطة في تعاملات أول الشهر.

مؤشر الدولار