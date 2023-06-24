رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد بيان البنك المركزي

يهتم الألاف يوميا بالبحث عن سعر الدولار اليوم السبت في البنوك 24-6-2023، مقابل الجنيه المصري ، والذي شهد مفاجأة لم تحدث منذ شهور في السعر الرسمي.

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قرار البنك المركزي

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها أمس الأول الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75% .

سعر الدولار الآن

توقعات سعر الدولار 2023

وبحسب تقارير دولية، لن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار مع انحسار الضغوط الاقتصادية، والتوجه نحو مزيد من توفير الدولار، حسبما أكدت مجموعة سيتي جروب الأمريكية.

الجنيه راجع

وأدى ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9 مليار و400 مليون دولار في السنة المالية 2022-2023 بزيادة 35 % عن العام السابق 2021-2022 ، حسبما صرح الفريق أسامة ربيع في مؤتمر للهيئة الأربعاء 21-6-2023، إلى استقرار سعر الدولار في البنوك، كما دعم الجنيه التقدم في برنامج الطروحات الحكومية، وهو ما خفف حدة الضغوط على الجنيه وأدى إلى استقرار سعر الدولار، وكذلك توقعات ارتفاع إيرادات السياحة من 14 إلى 15 مليار دولار، وهو ما ينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار الآن في البنك المركزي

وتراجع سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بالبنك المركزي قبل التراجع

أسعار الدولار بالبنك المركزي الآن

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

مؤشر الدولار عالميا

وتراجع الأخضر عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 102.87 بعد 104.19 نقطة في تعاملات أول الشهر.