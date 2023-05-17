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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

سعر الدولار
سعر الدولار

حالة من الانخفاض وعدم الاستقرار تشهدها السوق السوداء في مصر، وذلك نتيجة تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازي، ما أدى إلى انخفاض حاد لسعر العملة الخضراء بالسوق السوداء.

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء حتى وصل في بعض الأحيان إلى ما دون الـ 35 جنيها للدولار الواحد مقابل 30.96 جنيه في البنوك.

سعر الدولار 

سبب تراجع الدولار الأسود

جاء تراجع الدولار في السوق السوداء عقب تأكيدات مصادر مصرفية أن البنك المركزي ليس لديه نية في تعويم الجنيه حيث أن المتحكم في سعر الدولار هو آلية العرض والطلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعافي الجنيه المصري في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، حيث تم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 32.9 للدولار، بعد التعافي من أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 35.3 في 25 أبريل.

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يذكر أن عقد الجنيه المصري الآجل لمدة 12 شهراً كان عند 43.3 للدولار خلال الفترة الماضية.

ويتأثر سعر الدولار في السوق السوداء بالعديد من العوامل، مثل قوة الاقتصاد المصري، نشاط السوق الأسود والإمدادات والطلبات على العملة الأجنبية والأحداث السياسية والاقتصادية في البلد وعلى الصعيد الدولي، فضلا عن سياسة العرض والطلب على الدولار والبنك المركزي المصري.

الدولار مقابل الجنيه المصري 

سعر الدولار اليوم بالبنوك

حافظ سعر الدولار بالبنوك العاملة في مصر، على استقراره اليوم الاربعاء 17 مايو 2023، حيث الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه شراء و30.96 جنيه بيع.

وعلى الرغم من إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، إلا أن الدولار حافظ على استقرار سعر صرفه في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه  للشراء و 30.85  جنيه للبيع.

ووصل  سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85جنيه للشراء و30.95 جنيه  للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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وحقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وحقق  سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه  للشراء و30.85 جنيه للبيع.

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