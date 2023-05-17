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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-5-2023

صدى البلد

سعر الدولار اليوم.. واصلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 17-5-2023، الاستقرار في جميع البنوك العاملة في مصر.

وعالميا، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي،  تعاملات أمس الثلاثاء ووصل عند 102.43.

أسعار الدولار اليوم

ننشر موقع صدى البلد الاخباري  سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 17مايو 2023 وفقا لآخر تحديث فى عدد من البنوك العاملة فى مصر.

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أعلى سعر للدولار 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو  30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى بنك ميد بنك نحو  30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

البنك المركزي المصري

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي المصرى نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك (الأهلى المتحد، التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامى، المصرف العربي الدولي) نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو  30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك التنمية الصناعية نحو  30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

وفي بنوك (ميد بنك، الامارات دبي الوطني، المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB ، المصرف المتحد، كريدى اجريكول ، قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بى سى HSBC، بلوم ) سجل سعر الدولار اليوم  نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

 

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء مسجلا 30.95 جنيه للشراء.

تعافي الجنيه

وشهد الجنيه تعافيا خلال الأيام الماضية بعد تراجع التوقعات بقيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف قريبا وذلك بعد تأكيدات سيتي غروب ومقرها لندن، بإنه من المرجح ألّا يجري البنك المركزي تخفيضاً قوياً آخر لقيمة الجنيه خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الرهانات على خفض الجنيه المصري قد تراجعت، بعدما توقع “سيتي جروب” ألّا يقبل البنك المركزي على مثل هذه الخطوة على الأقل حتى نهاية يونيو المقبل.

وقرر البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) رفع أسعار الفائدة أوائل مايو الجاري بمقدار25 نقطة أساس إلى نطاق 5%- 5.25% وهي الزيادة العاشرة في 14 شهرًا.

ويعد الرفع الأخير لأسعار الفائدة للمرة العاشرة علي التوالي لتصل بذلك لأعلى مستوى لها منذ 16 عامًا بينما كانت الفائدة قرب الصفر قبل عام 2007.

 

 

 

 

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